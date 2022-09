Waagenaar en Van Gurp praten over hun wielerfoto’s

Scandina­vië het nieuwe Spanje? ‘Het was toch wel erg warm aan de Middelland­se Zee’

Aan het begin van de herfst kijken we terug op een zomer vol extremen. Het was droog én heet. Erg heet. Vooral aan de Middellandse Zee, de favoriete bestemming van veel mensen. Of gaat de voorkeur voortaan uit naar een land met een koeler klimaat?

23 september