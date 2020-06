VVV verdwijnt uit stadsbeeld Breda: zelfs met tien vlaggen op de stoep wist niemand ze te vinden

video LIVE | Bredase Peter Schouten nieuwe advocaat van kroongetui­ge Nabil B, hij en Peter R. de Vries geven persconfe­ren­tie over ontwikke­ling in zaak Taghi

15:20 BREDA - Misdaadjournalist Peter R. de Vries en advocaat Peter Schouten geven donderdagmiddag een persconferentie over ‘ontwikkelingen in het Marengoproces’. Vooraf willen zij geen commentaar geven. Mogelijk presenteert het duo zich als respectievelijk adviseur en advocaat van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.