VVV Breda op een nieuwe plek: ‘het is even wennen’

Daar schort het nog wel aan, bleek deze eerste zaterdag. Een ouder paar uit het Drentse Hoogeveen heeft het gevonden, maar is niet blij met de manier waarop. "We komen met de trein en liepen naar de oude locatie. Daar verwijzen bordjes naar deze plek, maar die staan soms de verkeerde kant op. We liepen een rondje en kwamen weer op de oude plek uit." Maar goed, ze zijn er nu. "Door veel te vragen, zijn we er gekomen. Al is het wel omslachtig zo. En de banner bij de ingang van dit erf staat ook erg uit het zicht." Het stel laat zich er niet door van de wijs brengen en trekt monter de stad in. "We gaan er van genieten."

Kinderziektes?

Citymarketing- en VVV-directeur Hildegard Assies is zich bewust van de kinderziektes: "Het is een tijdelijke locatie, straks zitten we weer aan de voorkant op de Markt zelf. Over het wanneer doe ik geen uitspraken, maar tot die tijd zitten we hier. Heerlijk centraal. En die bordjes, ja, dat is bekend. Wordt snel verholpen. Er komt nog een loper van de Grote Markt naar hier, en we gaan meer doen aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid. Wat trouwens geldt voor meer bezienswaardigheden in Breda, maar dat is een andere discussie. Vanaf volgende week staan er op drukke dagen en in de weekends promotieteams van ons op het NS-station. Die wijzen de bezoekers desgewenst naar deze plek. Op de ramen van ons oude pand staat ook waar we nu zitten."