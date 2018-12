VVD Zundert pleit voor komst jeugdraad

Zo’n jeugdraad is een goed instrument om jongeren te betrekken bij beslissingen die in Zundert worden genomen, vindt de VVD. De jongeren die er deel van uitmaken kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die in Zundert spelen. Bovendien kunnen zij bij het Zundertse college en de gemeenteraad aandacht vragen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Hoge hoed

De VVD toverde het idee niet uit de hoge hoed. Zo is over het plan gepraat met verschillende jongeren in Zundert. Met name met jeugd die actief is op uiteenlopende terreinen binnen de Zundertse gemeenschap. De reacties, zo schrijft de fractie in een initiatiefvoorstel, waren enthousiast.

Bovendien keek de partij naar vergelijkbare organen in andere gemeenten. Zo zijn er bijvoorbeeld positieve ervaringen in gemeenten als Bergen op Zoom, Woensdrecht, Best, Roosendaal en Westvoorne, aldus de VVD.

Podium jeugd

Een jeugdraad is niet alleen een podium voor jongeren om hun mening te uiten. Ook is het belangrijk voor de ontwikkeling van hun maatschappelijk betrokkenheid. Tot slot is zo’n raad een kweekvijver voor politiek talent. Wellicht verlaagt het de drempel voor jongeren om lid te worden van een politieke partij en zo, op den duur, om zitting te nemen in de reguliere gemeenteraad.