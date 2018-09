BREDA - De VVD-fractie in de Bredase gemeenteraad pleit voor het aanstellen van een regisseur woonoverlast. De regisseur moet bij aanhoudende klachten over overlast partijen bij elkaar zien te brengen, zodat de rust in een straat weer kan terugkeren.

De VVD haakt in op de in juli 2017 in werking getreden Wet aanpak woonoverlast. De gemeente heeft met een toevoeging in de apv (algemeen plaatselijke verordening) al ingespeeld op de nieuwe wet. Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om in ernstige situaties overlastplegers aan te pakken middels een zogeheten 'gedragsaanwijzing'.

Om dit meer handen en voeten te geven denkt de VVD bij monde van raadslid Rick Zagers aan een overlastregisseur. Overlast kent veel verschijningsvormen, stelt hij. ,,Een hond die dag en nacht blaft, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben of ernstige vervuiling in en rondom de woning. Bij woonoverlast zijn ook vaak meerdere organisaties betrokken, zoals de gemeente en de politie.''

Efficiënte aanpak

Zagers: ,,Voor een efficiënte aanpak is daarom een sterke regisseur nodig die het initiatief neemt en de partijen samenbrengt en hopelijk ook de rust in de omgeving kan terugbrengen. De gemeente moet zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om klachten en signalen van overlast te inventariseren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren.''