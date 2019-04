VVD: Hang camera's bij afvalcontainers

Eis in hoger beroep wederom 12 jaar cel voor Roemeen die landgenoot met een schot doodschoot in Chaam

12:50 BREDA - Tegen de Roemeen die in 2017 in Chaam zijn landgenoot Florin Tabarcea (38) heeft doodgeschoten, is bij het gerechtshof in Den Bosch wederom 12 jaar cel geëist. Dat is conform de straf die de rechtbank in Breda vorig jaar oplegde.