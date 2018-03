VVD grote winnaar in Breda, lokale partijen compleet weggevaagd

BREDA - De VVD is met afstand de grootste partij van Breda geworden. De liberalen krijgen liefst 11 zetels in de gemeenteraad, waar ze er nu 8 hebben. Dat leert de definitieve uitslag.

De lokale partijen spelen, tegen de landelijke trend in, vrijwel geen enkele rol van betekenis meer in Breda. Enkel Breda'97 weet een zetel te redden. Volkspartij Breda, BOB, Trots/OPA en Volmondig JA verliezen stuk voor stuk hun pluche(s). De Bredase Stadspartij heeft ook niet genoeg stemmen bemachtigd.

Achter de VVD van lijsttrekker Thierry Aartsen (al twee verkiezingen op rij de grootste partij van Breda, eerder met 8 zetels in de raad) volgt een middengroep van landelijke partijen, waarbij het CDA verrassend aan kop gaat met 6 zetels.

Bestuurspartijen

Coalitiepartners SP en D66 zakken wat weg. Waar de VVD uitloopt, verliezen zij in de uitslag. SP was de derde partij van Breda, maar zakt terug naar een zesde plek: van 6 naar 4 zetels. D66 verliest twee zetels en komt uit op 6. PvdA, de vierde bestuurspartij, stabiliseert zich – tegen de landelijke verhoudingen in. De 4 zetels van de vorige verkiezingen behoudt de club van Miriam Haagh.

De huidige bestuurspartijen (VVD, D66, SP, PvdA) komen daarmee op 25 zetels, een ruime meerderheid in de gemeenteraad (totaal 39 zetels).

Winnaars

De andere grote winnaars zijn GroenLinks en nieuw in Breda: 50PLUS. GroenLinks wint 2 zetels en komt uit op 5. Joep Taks mag met zijn 50PLUS plaatsnemen op 2 zetels in de gemeenteraad.



Volledig scherm De Bredase VVD ziet verheugd de tussenstanden aan in café 't Stammeneke. © ron magielse / pix4profs

Reacties

Lijsttrekker Thierry Aartsen (VVD): ,,Het ziet ernaar uit dat we voor een hattrick gaan: de derde overwinning op rij.'' Worden het straks moeilijke onderhandelingen? Coalitiegenoten SP en D66 zakken weg, CDA en GroenLinks komen: ,,We gaan het zien. Eerst nu de uitslag op ons in laten werken. Het is nog te vroeg om daar nu iets over te zeggen.’’ Peter Bakker, lijsttrekker GroenLinks: ,,Dit is een mooie uitslag.'' Meedoen in het college, wil hij wethouder worden: ,,Ik ben niet voor niets lijsttrekker, voor verantwoordelijkheid nemen lopen we niet weg.''

Bas Maes (SP): ,,Dit is teleurstellend. We hebben vier jaar meegeregeerd, waren zichtbaar op straat, dan hoop je dat dat gewaardeerd wordt.’’ Maes vervolgt over deelname aan de coalitie: ,,Eerst dit verwerken, even afwachten wat onze rol is.’’

Joeps Taks (50PLUS): ,,Dit is een voortreffelijk resultaat. We wilden als landelijke partij in de Bredase raad komen om de zorg voor de ouderen te borgen. Dat is ons doel en dat hebben we bereikt.’’

De opkomst is op 50 procent uitgekomen, méér dan vier jaar geleden, toen het percentage op 47,9 lag.