VVD grootste in Breda bij 70 procent van de stembureaus, Forum tweede met 20 procent

BREDA - Hoewel Forum voor Democratie (FvD) bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Breda als geheel niet verder kwam dan een derde plaats, is de partij van Thierry Baudet bij 20 procent van de Bredase stembureaus wel de grootste geworden.

Dat blijkt uit een onderzoek van De Volkskrant, Open State Foundation en Pointer van KRO-NCRV die de uitslagen van alle stembureaus van de Provinciale Statenverkiezingen verzameld hebben.

VVD grootste

Bij de verkiezingen op 20 maart haalde de VVD met 20,8 procent de meeste stemmen binnen in Breda. D66 was tweede met 12,5 procent en FvD (de landelijke winnaar) moest in Breda met 11,8 procent genoegen nemen met een derde plek.

Gekeken naar de stembureaus was de VVD in Breda ook bij 61 van de 88 stembureau's (70 procent) de grootste partij. Opvallend is dat D66 slechts bij 2 stembureaus (Scheldestraat en het NS-station) het grootste was. FvD was juist bij 17 stemlokalen (20 procent) de nummer één.

GroenLinks

Ook GroenLinks scoorde relatief goed door op 6 plekken de grootste te zijn in de stad (met name in de Belcrum/Linie). De SP was bij één bureau de grootste (Basisschool Wisselaar) en dat gold ook voor Denk (bureau Social WorK in Geeren-Zuid).

De VVD domineerde bij de verkiezingen op veruit de meeste plekken in stad, met name in Breda-Zuid en in dorpen van de gemeente. FvD heeft het vooral goed gedaan in delen van de Haagse Beemden, Breda-Noord en Tuinzigt/Heuvel/Fellenoord.