VVD Breda wil speciaal ‘staptarief’ in strijd tegen parkeeroverlast Schorsmolen

BREDA - Om te voorkomen dat uitgaanspubliek parkeeroverlast veroorzaakt in de Schorsmolen-buurt, moet Breda een speciaal ‘staptarief’ invoeren. Dat maakt het voor automobilisten die een avondje uitgaan in de binnenstad aantrekkelijker om hun wagen in een van de parkeergarages te parkeren.

Met dat voorstel is VVD-raadslid Eddie Förster naar burgemeester en wethouders gestapt. De liberale fractie heeft diverse klachten gehad van mensen die in de Schorsmolen wonen. Ze hebben last van luidruchtige stappers die hun auto in hun buurt parkeren.

Duurder uit

Het is aantrekkelijk om in dit deel van het centrum te parkeren, omdat het na tien uur ’s avonds gratis is. Dat er meer dan genoeg ruimte over is in de parkeergarages, is voor de meeste automobilisten verder niet zo interessant, zo lang ze daar uiteindelijk duurder uit zijn.

Lokkertje

Daarom wil Förster dat het financieel aanlokkelijk wordt gemaakt om voortaan in een van de garages in het centrum te parkeren. In het verlengde van zo’n financieel lokkertje moet het stappubliek er ook op worden gewezen dat het loont om voor een parkeergarage te kiezen.