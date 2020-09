VVD Breda: ‘Stop student voor leuk prijsje in hotels die toch leeg staan’

Breda wil experimen­te­ren met korte wapenstok voor boa: ‘Investeer liever in wijkagent’

20 september Breda wil meedoen aan een landelijke experiment waarbij boa’s worden uitgerust met een korte wapenstok. Na een jaar wordt bekeken of het een goed idee is. Intussen leeft in de lokale politiek de angst dat er een ‘gemeentepolitie 2.0’ ontstaat.