VVD Breda: ‘Statushouders moeten sneller inburgeren anders volgen sancties’

De Tweede Kamer heeft in juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Met ingang van 1 juli volgend jaar moeten nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. In het nieuwe stelsel is de norm voor het taalniveau strenger dan nu en combineren migranten taallessen met (vrijwilligers)werk of een stage. Gemeenten krijgen een grotere rol in de inburgering.