VVD Breda snapt er niets van: je kijkt toch veel liever naar Spanjaardsgat dan naar langsrijdend verkeer?

Losse eindjes

In een brief aan burgemeester en wethouders schrijft het raadslid dat hij Bredanaars heeft gesproken die zich verbazen over de bankjes, die dus geen uitzicht bieden op het Spanjaardsgat. De liberaal wil dan ook weten of er ‘bepaalde overwegingen’ achter deze gang van zaken zit en zo ja, welke dan.

Verboden in te rijden

Daar blijft het niet bij. Het is Michielsen ook opgevallen dat er een aantal parkeerplaatsen is gecreëerd, zonder dat daarbij duidelijk is aangegeven waarvoor ze zijn bestemd. ,,Er staat namelijk een stopverbod, maar ook is aan beide inritten een bord ‘verboden in te rijden’ geplaatst. Bovendien zijn bij beide inritten haaientanden geplaatst. Daardoor lijkt het of het een uitrit is. De parkeerplaatsen zijn ook niet als taxiplaatsen gemarkeerd, zoals verderop aan de Nieuwe Prinsenkade wel is gebeurd.’’