VVD Breda: ‘Red gsm-mast van ‘absurde’ brandstichters’

Dat schrijft VVD-gemeenteraadslid Rick Zagers in een brief aan burgemeester en wethouders. Het is de liberaal ook opgevallen dat er verspreid over Nederland steeds meer zendmasten in vlammen opgaan. Het is ‘absurd’ dat dit gebeurt, aldus Zagers, die de daders zoekt in kringen van mensen die de uitrol van een nieuwe 5G-netwerk proberen te voorkomen. Ook zou er een verband zijn tussen 5G en de uitbraak van het coronavirus, een verband dat door iedereen die er iets van weet wordt ontkend.