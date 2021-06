VVD Breda over homogenezing: ‘Landelijk strafrechtelijk verbod tegen idiote therapie’

Naar Dream Village, Palm Parkies of Breda in Concert, het kan deze zomer: ‘Een fantas­tisch gevoel’

13 juni De champagnefles ontkurkt? ,,Zeker, dat hebben we wel even gedaan ja.” Na ruim een jaar op een houtje bijten kan Arno van der Star weer los met dancefestival Dream Village (The Zoo Events) in het buitengebied van Bavel én Breda in Concert op het Chasséveld. Hij is er al behoorlijk druk mee. Zo gaat er een golf van opluchting door de getergde festivalbranche.