VVD Breda: meer koopwoningen en verplicht werken in de bijstand

BREDA - Er moeten in Breda 2.000 extra koopwoningen komen, boven op het reeds geplande aantal nieuwe woningen de komende tien jaar. Dat is een speerpunt uit het verkiezingsprogramma dat de Bredase VVD dinsdag presenteerde.

"Er is in Breda een verschrikkelijk krappe woningmarkt. Er is veel aandacht voor sociale huurwoningen, maar er zijn ook heel veel gewone gezinnen met een modaal inkomen die een huis willen kopen. Maar zeker in het middensegment is een enorm tekort aan koopwoningen," aldus lijsttrekker Thierry Aartsen.

Volgens het woningbouwprogramma moet Breda de komende tien jaar ongeveer achthonderd woningen per jaar bouwen, waarvan 20 procent in de sociale sector. "Wij willen daar in tien jaar 2.000 koopwoningen boven op zetten, en het liefst ook nog dat die versneld gebouwd worden," aldus Aartsen.

Bijstand

Een ander speerpunt in het verkiezingsprogramma is werk. De VVD constateert dat aan de ene kant het aantal vacatures in Breda de laatste tijd is verdubbeld en dat aan de andere kant het aantal bijstandsuitkeringen stijgt. "Niet al die banen zijn zonder meer geschikt voor mensen met een uitkering. Maar wij weigeren te accepteren dat er een 100 procent mismatch is, zeker omdat er ook veel vacatures voor laaggeschoold werk zijn," aldus Aartsen.

Ook pleit de Bredase VVD voor de 'Rotterdamse aanpak' waarbij mensen een tegenprestatie moeten leveren voor een bijstandsuitkering. Aartsen: "Dat is geen dwangarbeid. Mensen kunnen zelf aangeven wat ze willen doen. Koffie schenken in een verzorgingstehuis bijvoorbeeld of zich inzetten bij een sportclub. Ze kunnen dan ook een netwerk op gaan bouwen om aan een echte baan te komen."

OZB

Volgens de VVD biedt de Bredase begroting ruimte om een aantal lokale lasten te verlagen. Zou zou de OZB voor huis- en pandeigenaren naar beneden kunnen en kunnen de parkeertarieven worden verlaagd. Ook wil de VVD de hondenbelasting afschaffen. Het geld dat de gemeente Breda hiermee misloopt, kan terugverdiend worden door onder meer te bezuinigen op cultuur ('kan wel een onsje minder'), subsidies en innovatieve projecten op het gebied van bestuurlijke vernieuwing.