VVD Breda: krijgen lokale bedrijven wel genoeg gemeenteklussen?

Maar dat was vijf jaar geleden. Kouwenberg is benieuwd of er intussen iets is verbeterd in de verhoudingen. ,,Want je moet als gemeente natuurlijk altijd kijken naar de kosten, maar ik zou wel graag een stijgende lijn zien’’, aldus het raadslid. Een belangrijke reden om zich in te zetten voor het lokale bedrijfsleven is dat ze vaak plaatselijke evenementen sponsoren. Zo is het Kouwenberg opgevallen dat een lokaal installatiebedrijf het Jazz festival sponsort maar nooit opdrachten van de gemeente krijgt: ,,Dat verbaast mee. Want het is dat soort bedrijven dat lokale sportverenigingen en evenementen steunt door middel van sponsoring en de inzet van mankracht.’’