VVD Breda: 'Boa's extra uitrusten met pepperspray en wapenstok'

BREDA - De VVD-fractie in Breda wil onderzocht zien of de 32 gemeentelijke handhavers in de stad, de zogeheten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), extra bewapend moeten worden. De partij denkt aan pepperspray of stroomstootwapen en wapenstok.

De VVD wil van burgemeester en wethouders weten in hoeverre de boa's, die onder handhaving en toezicht van de gemeente vallen, zich onveilig voelen. De partij wijst bij monde van raadsleden Rick Zagers en Daan de Neef op een uitzending van EenVandaag op 30 april waarin wordt gemeld dat boa's steeds vaker worden blootgesteld aan fysieke agressie en dreigende situaties. Nederland telt 23.500 boa's die zich ontfermen over de leefbaarheid in straten en wijken en de politie versterken bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Onveilige situaties

,,Ze zijn vaak het eerstelijns contact, wat betekent dat zij vaak als eerste met onveilige situaties worden geconfronteerd. De boa's die in de uitzending aan het woord komen willen zich graag effectiever bewapenen om zich in fysiek bedreigende situaties beter te kunnen verdedigen'', aldus de VVD.

Quote Uitrusten met pepper­spray en wapenstok zou prima kunnen, maar is wel aan de driehoek Wout Jongman

Wout Jongman van de vakbond BOA ACP bevestigt dat steeds meer boa's worden geconfronteerd met geweld en agressie. ,,De registratie is echter niet sluitend, we weten niet precies hoe ernstig het is. Maar uitrusten met pepperspray en wapenstok zou prima kunnen. Dat besluit is dan wel aan de driehoek; de burgemeester, politie en justitie. Breda heeft een behoorlijk uitgaansleven, boa's lopen daar ook rond. Als boa's een geweldsbevoegdheid hebben en beschikken over handboeien, zoals in Breda, waarom ze dan alleen met de blote hand laten werken? Dit moet bespreekbaar worden.''

Geweldsmonopolie

Ruim twee jaar geleden hebben de Bredase boa's de wapenstok moeten inleveren, om het geweldsmonopolie meer bij de politie te leggen. ,,De bevoegdheden en uitrusting van de boa's zijn in iedere gemeente weer anders geregeld. Dat maakt het allemaal onnodig ingewikkeld.'' Jongman doet een beroep op minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om de bewapening van boa's landelijk te regelen. De boa's onderbrengen bij de Nationale Politie, zoals Pieter van Vollenhoven (oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) voorstelt, steunt de vakbondsman niet. ,,Dat is een slecht idee, het gaat hier om een gemeentelijke dienst. Om goed opgeleide mensen. De gemeenteraad stelt de prioriteiten aan inzet van boa's, dat is een gezonde situatie.''

Bodycam

De VVD is positief over de proef met de bodycam's waarmee de boa's in Breda sinds kort zijn uitgerust. Het Openbaar Ministerie kan in noodgeval beschikken over de beelden en eventueel vervolging inzetten. De gemeente Breda wil op voorhand geen reactie geven op de vragen van de VVD over extra bewapening van de boa's. Een woordvoerder: ,,Het gaat om een bestuurlijke afweging, de antwoorden delen we eerst met de vragende partij.''

Afgelopen jaar hebben de 32 boa’s in Breda 3.965 bekeuringen geschreven en 1.573 officiële waarschuwingen uitgedaan. De boa's hebben veertig keer melding gedaan van agressie. Dat heeft elf keer geleid tot aangifte bij politie. Taken van boa's zijn onder meer: ondersteuning van politie, aanpak van foutparkeerders, controles op terrassen, op dumpen van afval, alcoholgebruik op straat, inzet bij evenementen en hulp bieden aan verwarden.