VVD Breda bezorgd over verminderde politie-inzet in uitgaansgebied

BREDA - Het lijkt erop dat er in het Bredase horecagebied minder politie rondloopt. Dat stelt de VVD op basis van signalen van horecaondernemers. Als de geluiden kloppen, vraagt de VVD zich af of dat dan geen gevolgen heeft voor de veiligheid van bezoekers en de politie zelf tijdens de uitgaansuren in Breda.

In een reeks vragen aan burgemeester en wethouders, vraagt VVD'er Rick Zagers onder meer waarom er minder politie is. ,,Is het een gevolg van bezuinigingen", luidt een vraag. Zo ja, dan is de VVD daar niet zo blij mee. ,,Wij zijn van mening dat een bezuiniging bij de politie nooit de veiligheid van de bezoekers in het geding mag brengen."

Incidenten

Maar, zo oppert Zagers in zijn brief aan het college, het kan natuurlijk ook dat er minder incidenten zijn en dat de politie daarom minder mensen inzet in het Bredase horecagebied.

Als dat zo is, dan vindt de VVD dat ook horecaondernemers mogen profiteren van de toegenomen veiligheid. Mogen zij dan ook minder portiers gaan inzetten, vraagt Zagers zich af. Dat betekent dat zij minder kosten hebben.

Slag om arm

De VVD houdt nog wel een slag om de arm: het kan zijn dat de signalen over minder politie-inzet niet juist zijn. Maar als het bericht wel klopt, dan wil de partij weten of daarover met de horecaondernemers is gesproken. Zover de liberalen weten, is dat namelijk niet het geval.

Dat vindt de VVD kwalijk. Het is immers niet alleen de politie, maar ook de horeca zelf die zich -onder meer met de portiers- met man en macht inzet om het veilig en gezellig te houden in Breda. Als één van de partijen besluit de aanpak te wijzigen, is het wel zo netjes dat daar met de anderen over wordt gesproken.