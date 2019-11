Vuurwerkvrije zone in Breda geen taboe meer

column Een straat met jouw naam? Gedver!

8:59 Moet je blij zijn als er een straat naar je wordt vernoemd? Het is zomaar een vraag die in me opborrelt als ik een artikel lees over de Bredase straatnamencommissie. Het is natuurlijk een hele eer, zo’n straat. Maar je krijgt er pas één als je dood bent. Dus heel erg veel heb je er ook weer niet aan.