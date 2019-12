Vuurwerkverkoop grensplaats Baarle-Nassau: kneiterharde nitraten gaan als warme broodjes

BAARLE-NASSAU - De dagen tussen kerst en oudjaar staan voor veel mensen vooral in het teken van vuurwerk. De verkoop is door de overheid aan banden gelegd en het spul is alleen in deze periode te koop. Liefhebbers weten al sinds jaar en dag dat je net over de grens, bij onze zuiderburen, voor hetzelfde budget meer én zwaarder vuurwerk koopt. En dus trekken ze massaal naar plaatsen als Baarle-Nassau, waar deze zaterdag de verkoop van start ging. Het was een komen en gaan van klanten, maar de sfeer bleef over het algemeen gemoedelijk.

De vuurwerkverkoop in de Nederlands-Belgische grensplaats concentreert zich in twee 'Belgische' straten; de Kapelstraat en de Klokkenstraat. Voor deze dag is in de straten eenrichtingsverkeer ingevoerd, om de doorstroming te bevorderen. Het blijkt geen overbodige luxe, want de auto's met Nederlandse kentekens rijden af en aan. Verkeersregelaars leiden de stroom in goede banen.

Kar vol dozen siervuurwerk

Drie mannen van rond de 30 jaar rijden een grote kar richting hun auto. Een stuk of acht grote dozen staan erop. De Rotterdamse vrienden deden inkopen bij Loots, een van de grote verkopers in de Kapelstraat. "Allemaal siervuurwerk, geen knallers", zegt een van de drie. De namen op de dozen doen toch anders vermoeden: oudjaarsnacht schieten ze poëtische producten als Heroes on Fire, Ice Breaker, King Dreams, The Trouble Maker en X-Treme Tsunami de lucht in. Love in Paris ligt er als vreemde eend in de bijt ook tussen, waar we toch wel erg nieuwsgierig naar zijn. "Het is bij elkaar een kilo of zeventig, schat ik. Kostte ons een kleine duizend euro. Hoe lang we hier dinsdag mee bezig zijn? Dit is in een minuutje of vijf wel weg." De vriendengroep koopt al jaren in Baarle-Nassau. "Het is hier veel goedkoper, zo'n dertig procent." De klanten hangen met de benen buiten, zo druk is het in de zaak. Eigenaar Piet heeft ook geen tijd om wat uitleg te geven. Intussen gaan de rode matten ('achterlijk veel herrie', of '13 meter oorlog' staat erop) over de toonbank. Ook de 'kneiterharde nitraten' gaan als warme broodjes.

Volledig scherm Baarle-Nassau - Pix4Profs/René Schotanus. Ruim 60 kilo vuurwerk ter waarde van ongeveer 1000 euro hebben deze drie mannen uit Rotterdam gekocht. Het scheelt al snel 30 procent qua prijs weten ze te vertellen. © Pix4Profs/René Schotanus

Zwaarder vuurwerk dan in Nederland, politie kijkt toe