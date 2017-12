Vuurwerkshoppers zorgen voor flinke overlast Baarle, ondernemers betalen maatregelen

Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben de handen in elkaar geslagen om de overlast van de vuurwerkverkoop zoveel mogelijk in te perken. Een parkeerverbod, eenrichtingsverkeer, rolcontainers en verkeersregelaars moeten de enclavegemeente ontlasten. De handelaars dragen zelf een groot deel van de kosten. Ondertussen heeft de provincie ook het licht op groen gezet voor een verhuizing van de vuurwerkwinkels naar een kmo-zone. Maar er kan nog beroep worden aangetekend.

Eindejaar staat voor veel mensen gelijk met vuurwerk. En wie vuurwerk zegt, zegt Baarle-Hertog. Daar zitten een viertal handelaars op een zakdoek bij elkaar, waardoor duizenden bezoekers op héél korte tijd naar Baarle komen. Vooral vorig jaar waren er heel wat klachten over het negeren van eenrichtingsverkeer, wild parkeren en zwerfvuil.

Enkele weken geleden stuurden de handelaars een hele lijst van maatregelen als voorstel om de overlast in te perken: twee grote afvalcontainers van 900 liter, het opruimen van afval na sluitingstijd, het plaatsen van sanitaire voorzieningen, inzetten van verkeersregelaars, het opzetten van een sensibiliseringscampagne, extra parkeergelegenheid en een informatiebrief voor de buurtbewoners.

"We hebben verschillende constructieve gesprekken gehad met de handelaars", zegt burgemeester Leo Van Tilburg (CDK). "We voeren zowel de Kapelstraat als de Klokkenstraat een parkeer- en stilstaanverbod in. Dat lijkt voorlopig te werken. Loopt het alsnog uit de hand, dan gaan we op de voetpaden betonblokken plaatsen. Die liggen al klaar. De laatste twee weken van het jaar zullen we de twee straten ook eenrichting maken."

Meer politie

Uiteindelijk zijn niet alle voorstellen van de handelaars weerhouden. "Het idee van de plaszuilen hebben we toch maar afgeblazen, want dat zou voor de buurtbewoners niet fijn zijn", zegt Van Tilburg. "Containers hoeven voor ons niet per se. Het probleem is vooral dat de vuurwerkshoppers kartonnen dozen op straat gooien wanneer ze vuurwerk 'verstoppen' in hun auto. We vragen wel vuilnisbakken waarin klein afval gedumpt kan worden. Verder moeten de winkeliers ook duidelijk aangeven, vanop straat al, dat ze een toilet ter beschikking hebben. Ondertussen heeft de politie ook aangeven dat ze extra controles zullen houden op overlast. Dat staat los van eventuele controles op vuurwerk zelf."

Pieter Loots baat een van de grotere zaken uit in Baarle. "Wij hebben naast onze zaak ook een terrein gehuurd dat we inrichten als tijdelijke parking", zegt Pieter Loots. "Samen met de andere handelaars zijn we ook een sensibiliseringscampagne gestart met affiches aan het raam. Maar ook de andere kosten, zoals voor de containers, verkeersregelaars en extra parking: die dragen we allemaal zelf."

Kmo-zone

Ondertussen is er goed nieuws voor het plan van Baarle om de vuurwerkhandel te verhuizen naar een kmo-zone tussen de Alphenseweg en de Oordeelstraat. Daar zou dan een soort van 'vuurwerkshoppingcenter' komen. "Het ruimtelijke uitvoeringsplan heeft groen licht gekregen van de provincie", zegt Van Tilburg.

Raad van State