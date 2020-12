Vuurwerkbom gevonden in water Breda, EOD brengt pakket tot ontploffing

Kerstdruk­te in de Bredase horeca: ‘We hebben helaas ook nee moeten verkopen’

24 december In elk normaal jaar zijn de restaurants in kersttijd volgeboekt. Maar 2020 is een allesbehalve normaal jaar met al dat coronaleed. Toch gonst het in de meeste horecakeukens van de bedrijvigheid. Thuis uit eten is dé - uit nood geboren - kersttrend van dit jaar.