Vuurwerkaanval op politie Breda: na een jaar nog niemand gestraft

Eis twaalf maanden voor verdachte die in azc Gilze kokend water naar moeder met kind gooide

10 december BREDA - Was er nou wel of geen sprake van homogerelateerd geweld in het AZC Gilze. In augustus overgoot een vrouw een landgenote uit Nigeria met kokend water. De laatste voorkwam zo dat haar vriendin met baby de volle laag kreeg. Het OM spreekt van een gewone ruzie en eiste 12 maanden cel voor zware mishandeling. De verdachte ontkent het water te hebben gegooid.