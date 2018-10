Vuurwerk verbieden in uw gemeente: ja of nee?

Kat Luna was een graag geziene kat in de buurt. Liep bij de buren naar binnen, ging op avontuur. Het was een allemansvriend. Tot de jaarwisseling van afgelopen jaar. De zesjarige kat werd verminkt door vuurwerk, mogelijk moedwillig. Het dier had een grote wond op zijn zij en moest geopereerd worden. ,,Het moet wel doelbewust zijn gebeurd, want hij zoekt geen vuur of warme dingen op. Eerst dachten we dat het misschien door een uitlaat zou kunnen zijn gebeurd, maar daar zag de wond er niet naar uit", vertelt de Bergenaar.



Het gaat beter met Luna, maar hij is niet meer de oude. De kat is schuwer, angstig en minder avontuurlijk. ,,Je ziet dat hij alerter en continu bezig is met de omgeving. Als een pan of speelgoed valt, is hij ontzettend bang."