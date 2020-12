Vuurwerk ongestraft inleveren kan in winkelcentra Breda

Alkmaar was op 11 december de eerste gemeente die de actie op poten zette. ,,Vuurwerk is gevaarlijk om onder je bed te hebben”, zei waarnemend burgemeester Emile Roemer eerder tegen Trouw. ,,En het is een signaal dat je hiermee afgeeft. Dat het vanwege corona geen doen is om vuurwerk af te steken. We moeten de zorg ontlasten en ongelukken voorkomen.”

Inleveren bij winkelcentra

Op dinsdag 29 december van 09.30 tot 11.30 uur op winkelcentrum Brabantplein, van 12.00 tot 14.00 uur in winkelcentrum De Burcht en van 14.30 tot 16.30 uur in winkelcentrum Tuinzigt Medewerkers van de gemeente, BOA’s, zijn aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Boete, Halt of gevangenis

Wie in Breda in het bezit is van illegaal vuurwerk of knalvuurwerk kan afhankelijk van de situatie een proces-verbaal, een Halt-verwijzing of zelf gevangenisstraf krijgen. In de wijk Hoge Vucht wordt preventief gefouilleerd op straat. De gemeente heeft bewoners ook opgeroepen om verdachte situaties te melden. Mensen die thuis illegaal vuurwerk hebben, lopen het risico dat hun woning gesloten wordt.