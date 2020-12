Vuurwerk in de kofferbak? Bij de grens bestaat de kans dat ze je controleren

ZUNDERT - Op de dag dat het landelijk vervoersverbod op vuurwerk is ingegaan, is de Brabantse politie onmiddellijk begonnen met controles bij de grenzen.

Dat gebeurde dinsdagochtend onder meer op de Meirseweg vanuit België in de richting van Zundert. Elk passerend voertuig werd staande gehouden. ,,We controleren in principe iedereen”, vertelt Marco Stolk, hoofdagent bij het team Weerijs. ,,We weten dat flink wat Nederlanders vuurwerk in België halen. Het kan zijn dat het vervoersverbod dat vandaag is ingegaan, mensen afschrikt. Maar er zullen altijd mensen zijn die het toch proberen.”

Verkoop

Omdat de vuurwerkoverlast overal toeneemt, is de vuurwerkverkoop vlak over de grens de Brabantse burgemeesters een doorn in het oog. Hun noodkreet leidde vorige maand tot het voornemen van het instellen van een vervoersverbod. Tot ergernis van de burgemeesters in deze regio ging dat niet al op 1 december, maar pas op 15 december in.

Nu het vervoersbod is ingegaan is het voor mensen die toch vuurwerk willen kopen in België oppassen geblazen. Behalve in Zundert werd dinsdag ook gecontroleerd op invalswegen vanuit België richting Achtmaal en Wernhout. Het politieteam Markdal was actief op de N-wegen rond Baarle-Nassau.

Begrip

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de controles tot de vangst van vuurwerk hebben geleid. Volgens Stolk van de politie is er bij de mensen die gecontroleerd worden begrip voor de actie. ,,De meesten snappen het wel en werken er aan mee.”

Buiten deze controles zullen politiesurveillances de komende tijd continu op hun hoede zijn en automobilisten controleren als het vermoeden bestaat dat ze vuurwerk de grens over brengen. Of er opnieuw controles als op dinsdag zullen plaatsvinden, daar wil Stolk zich niet over uitlaten.