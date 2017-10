Vuurwerk eind 2019 weg uit centrum Baarle

Shoppingcenter

Loots Vuurwerk is een grotere vuurwerkwinkel. De zaak kan zich helemaal vinden in de nieuwe locatie. "Het cliënteel van onze winkels is zo toegenomen dat de infrastructuur van een dorpskern, zoals parking, toegangswegen en vuilnisbakken, echt niet meer toereikend is", zegt Pieter Loots. "Vuurwerk is niet het probleem, maar wel de stroom aan mensen die onze sector op de been brengt. We kunnen wel maatregelen nemen om de overlast te beperken, maar de enige echte oplossing is de verhuis naar een bedrijventerrein."





Een verhuis naar een nieuw pand, vergt wel een zware inspanning. "Als we puur en alleen naar winstbejag zouden kijken, dan is blijven zitten waar we nu zitten de beste optie. Maar door te verhuizen naar de nieuwe locatie kunnen we het vuurwerktoerisme echt omzetten naar iets positief voor de gemeente. Jaarlijks brengt dat tienduizenden mensen op de been en daar pikken ook andere handelaars een graantje van mee."





Bij andere zaken, zoals Zena Vuurwerk en de Pyroshop, zijn de reacties eerder wat terughoudend, al is ook Zena duidelijk. "Dit is in volledig overleg met de gemeente gebeurd."





Voor dit jaar belooft de gemeente strenge maatregelen om de overlast te beperken. De Molenstraat, Kapelstraat en de Klokkenstraat kampen dan met tientallen foutgeparkeerde voertuigen. "Het gaat echt om honderd of meer voertuigen die verkeerd staan", vervolgt Leo Van Tilburg. "We maken enkele straten tijdens die periode enkelrichting, maar ook dat wordt genegeerd. De jongste jaren hadden we ook veel last van zwerfvuil en wildplassen. De laatste twee weken zal elke dag politie aanwezig zijn."