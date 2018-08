Vuurwapen gevonden bij groepje dat in park Breda staat

Bernardu­soc­taaf verbindt Ulicoten

13:00 ULICOTEN - In 1995 besloot pastoor Maikel Prasing om de na 1968 gestopte Bernardusoctaaf in Ulicoten in ere te herstellen. Dit is een achtdaagse herdenking van de sterfdag van St. Bernardus (20 augustus 1153). “De pastoor wilde het voor een jaar of vijf proberen. Maar we doen het nog steeds”, lacht Annie Koks.