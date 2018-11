Vulcaanse groet: Dif-tor heh smusma voor Star Trek fans in Breda

Het gebaar kan vergezeld worden met de woorden 'Live long and prosper' (Leef lang en voorspoedig).

Zaterdag is Breda voor het eerst gaststad tijdens de jaarlijkse fanclubdag van The Flying Dutch. Vandaar dat deze groet van pas zou kunnen komen. Om écht indruk te maken, kan de Vulcaanse groet uitgesproken worden in de oorspronkelijke (fictieve) taal: Dif-tor heh smusma.

Toevallige passanten

Henk Osinga, penningmeester van de Star Trek fanclub blikt verheugd vooruit naar het bezoek aan Breda. ,,Volgend jaar bestaan we 35 jaar. Voor elke fanclub dag kiezen we een andere stad. Vaak doen we daarbij buurthuizen en soortgelijke accommodaties aan. Die liggen meestal een eindje buiten het centrum van de stad. In Breda zitten we met onze fanclubdag in Grand Theatre midden in het centrum. Ik hoop dat we daarmee ook wat toevallige passanten en daarmee een breder publiek mogen verwelkomen."

Quote Voor het internet­tijd­perk waren wij de belangrijk­ste informatie­bron voor Star Trek fans. Wij hadden als eerste informatie over acteurs, nieuwe series of te verwachte films. Henk Osinga, Penningmeester The Flying Dutch

In de hoogtij dagen van de vereniging, in de jaren negentig, telde The Flying Dutch maar liefst 2.500 leden uit heel Nederland. Anno 2018 zijn dat er nog zo'n 400. ,,Dat heeft onder andere te maken met de opkomst van internet", meent Osinga. ,,Voor die tijd waren wij de belangrijkste informatiebron voor Star Trek fans. Wij hadden als eerste informatie over acteurs, nieuwe series of te verwachte films. Tegenwoordig vindt iedereen die informatie razendsnel zelf."

Kinderen gratis