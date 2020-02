Vuistvlag voor Bredase boa, handhavers dringen opnieuw aan op wapenstok en pepperspray

Pilots in Breda: Hoge Vucht en Fellenoord-Schorsmo­len gasloos

16:50 BREDA - De gemeente Breda gaat onderzoek doen om de wijken Hoge Vucht en Fellenoord-Schorsmolen van het gas af te halen. Het gaat daarbij om 17.000 woningen, voor het overgrote deel huur en in bezit van de drie woningcorporaties. Wethouder Greetje Bos (VVD, energietransitie) ziet in de corporaties een ‘belangrijke bondgenoot’ in wat heet de warmtetransitie.