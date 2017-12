Vuistslag voor man die verhindert dat dronkaard na 10 halve liters achter stuur kruipt in Breda

BREDA - Een dronken man heeft zaterdagavond een Bredanaar in zijn gezicht geslagen toen die probeerde te verhinderen dat de dronkaard in Breda achter het stuur wilde stappen. Dat meldt de politie.

Het 38-jarige slachtoffer hield een dik oog en een kapotte bril over aan de klap. De dronkaard, een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, had hem met gebalde vuist geslagen. De dronken man had naar eigen zeggen 10 halve liters bier gedronken.

De 52-jarige man was in slaap gevallen in een café. Hij moest rond 22.30 uur de zaak verlaten. Een medewerkster had gezien dat de man op de Adriaan van Bergenstraat in een auto wilde wegrijden.

Zij belde de politie en de 38-jarige man die het café eerder ook had bezocht. De 38-jarige Bredanaar liep naar de auto en zag dat de dronken man inmiddels de auto had gestart.

Er ontstond een woordenwisseling waarbij de 38-jarige man een klap kreeg. Hij werkte vervolgens de dronken man tegen de grond en wachtte totdat de politie kwam.