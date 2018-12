Vuist tegen online monopolies: Bredanaar bedenkt app die klant aan kleine winkelier koppelt

Ontdekking: deze wereldbe­roem­de kunstschil­der is geboren in Breda

9:14 BREDA - Kunstschilder Pieter Bruegel de Oude is niet geboren in Antwerpen of Brussel, maar in Breda. Dat is bekendgemaakt tijdens een symposium rondom de Bruegeltentoonstelling in het Weense Kunsthistorisches Museum.