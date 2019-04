Vuelta-toertochten in aanloop naar start Ronde van Spanje 2020 in West-Brabant

Twaalf uur vrijwillig opgesloten in een hokje in Breda

20:16 BREDA - Twaalf uur lang opgesloten in een hokje van één bij twee meter op een openbare plek in Breda. In de week van 13 tot en met 19 mei ondergaan elf mensen dat lot. Ze doen dat vrijwillig want het is in het kader van de actie Lock me Up van Stichting Free a Girl, die zich inzet voor de bevrijding van jonge meisjes uit de prostitutie.