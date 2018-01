‘Vrouwenvoetbal geeft de schoonheid van de sport weer’

De aandacht voor het vrouwenvoetbal is groter dan ooit sinds het succes dat het Nederlandse vrouwenelftal boekte op het Europees kampioenschap voetbal in eigen land afgelopen zomer. VV Bavel was de hype voor. De club maakt zich al tientallen jaren hard om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. De club heeft zelfs een commissie die zich puur richt op deze tak binnen de voetbalsport.

Quote Er is niets zo lekker als op de vroege zondagochtend het grasveld op stappen Marloes Gerrissen Minstens twee avonden per week traint het Bavel Vrouwen 1-team een uur lang op sportpark De Roosberg. De speelsters hebben een duidelijk doel voor ogen: het huidige hoge niveau waarop ze spelen aanhouden en over een paar jaar doorstoten naar de Topklasse.

Volledig scherm Amber van Boxel: ,,Je gaat met zijn allen voor een doel." © Sandra Moerland Toen de 27-jarige Marloes Gerrissen uit Breda achttien jaar geleden wilde gaan voetballen, ging dat nog niet zo makkelijk. ,,Dat waren echt andere tijden. Meidenvoetbal was nog niet zo populair”, vertelt ze. ,,Ik wilde bij Baronie voetballen, omdat dat dichtbij huis was, maar ik werd niet geaccepteerd, omdat ik een meisje was. Mocht ik na jaren zeuren eindelijk op voetbal van mijn ouders, was ik niet welkom bij de club... Toen vertelde de moeder van een vriendin dat zij bij VV Bavel speelde en dat die club meerdere vrouwenteams had. Ik was meteen verkocht.”

Tien jaar geleden zette Amber van Boxel (20) uit Bavel haar eerste stappen op het voetbalveld. ,,Mijn zus voetbalde, ik ben haar gevolgd. Ik vind het een heerlijke sport en leef altijd naar wedstrijden toe. Je gaat met zijn allen voor één doel.” Marloes is het met haar eens. ,,Er is niets zo lekker als op de vroege zondagochtend het grasveld op stappen. En als je eenmaal bij de club zit, ga je er nooit meer weg. Zelfs als je stopt met voetballen, blijf je betrokken.”

Volledig scherm Marloes Gerrissen: ,,Duels worden niet geschuwd." © Sandra Moerland Eind jaren 70 startte VV Bavel met vrouwenvoetbal en de afgelopen jaren is er nog eens extra aandacht voor geweest, zegt Hans van Nijnatten (54) uit Bavel. Hij is voorzitter van de commissie meisjes- en vrouwenvoetbal bij de club. ,,Het bestuur gelooft in vrouwenvoetbal. Voor ons staat het gelijk aan mannenvoetbal. Of het in de maatschappij ook ooit zo wordt gezien? Ik denk het wel. Bij de vrouwen zie je gezellige, sfeervolle tribunes en ze spelen clean. Dat zijn goede ingrediënten om grote toeschouwersaantallen te genereren. Een groei bij het mannenvoetbal zie ik niet meer gebeuren.”

Elkaar in de haren vliegen en de nagels in elkaars armen zetten? Daar is geen sprake van bij de vrouwen. ,,Je ziet in het spel minder fysiek contact, het positiespel is verzorgder. Eigenlijk spelen de vrouwen meer volgens het boekje.” ,,Duels worden niet geschuwd, maar vals zijn we niet. Dat bijten van Suárez zul je ons echt niet zien doen. Vrouwenvoetbal geeft de natuurlijke schoonheid van voetbal weer”, vult Marloes aan.

Meedoen?