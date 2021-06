Vrouw zwaargewond aangetroffen in woning Breda, partner aangehouden

BREDA - In een woning aan de Grimmingestraat in de wijk Hoge Vucht in Breda is een vrouw zwaargewond aangetroffen. Dat meldt de politie. Die kwam aan het begin van de nacht van zondag op maandag ter plaatse en doet onderzoek. Ook andere hulpdiensten waren aanwezig.