Vrouw voor de rechter vanwege beledigen agent: ‘Agressie tegen politiemensen is onacceptabel’

ID-kaart

Volgens de politiewoordvoerder heeft de agent echter diverse malen aan de vrouw gevraagd om mee te werken. Toen dat niet gebeurde, is ze tegen de grond gewerkt en met geweld aangehouden. ,,Het houdt een keer op.” Ook omstanders bemoeiden zich met de zaak. Een 45-jarige man uit Breda is daarop ook aangehouden.

Verwondingen

Door het verzet van de verdachte liep de agent kleerscheuren en verwondingen op. In het ziekenhuis is er verder onderzoek gedaan naar zijn letsel. ,,Dit bleek uiteindelijk mee te vallen, maar agressie en geweld tegen politiemensen is onacceptabel", aldus de politiewoordvoerder.

Filmbeelden

De filmbeelden zijn bij de politie bekend. ,,Hierop is te zien dat de agent geweld moet gebruiken, aangezien de vrouw niet meewerkend was en geweld tegen de agent gebruikte. De politie past uiteraard niet graag geweld toe, maar als de situatie daarom vraagt, dan mag zij dit wel gebruiken. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen agenten wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist", zo schrijft de politie in een persbericht.