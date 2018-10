Vrouw uit Breda ziet gestolen fiets terug op internet: jongens (16) uit Oosterhout aangehouden

Bredanaar misdraagt zich voor het politiebu­reau en valt later een agent aan

13:55 BREDA - Een 54-jarige Bredanaar heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag behoorlijk misdragen in Breda. Hij negeerde een verbiedsverbod, stapte dronken achter het stuur en viel op een bepaald moment ook nog een agent aan. Hij is aangehouden en moet zijn verhoor afwachten in een politiecel.