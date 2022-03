Vrouw uit Breda mishandelt buschauffeur en bijt boa in zijn arm

Flinke schade na ongeluk in Rijsbergen: lantaarn­paal omver

RIJSBERGEN - In Rijsbergen is maandagmiddag flinke schade ontstaan nadat een auto over een middengeleider reed. Daarbij raakte de bestuurder een paaltje en een lantaarnpaal. Die lantaarnpaal raakte vervolgens nóg een paaltje. Ook de auto liep flinke schade op.

21 maart