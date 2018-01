Vrouw steekt zebrapad in Breda over en wordt aangereden

'Parc Patersven zeker géén vakantiepark'

20:00 DEN HAAG/ZUNDERT - Parc Patersven in Wernhout is geen recreatiepark, maar een wijk met 450 woningen merendeels permanent bewoonde woningen. Dit besliste de Raad van State woensdag. Volgens de gemeente Zundert is Patersven een park à la Roompot. Zoiets staat althans in het bestemmingsplan.