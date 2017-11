Vrouw steekt banden lek van politieauto bij politiebureau in Breda

COLUMN Breda gaat Arnhem gewoon pakken

9:14 Eigenlijk had ik wethouder Boaz Adank vorige week breed lachend op de foto willen zetten bij de Sint Jansbeek die in het centrum van Arnhem bovengronds wordt gehaald. En dat hij dan met duim en wijsvinger aan zou geven dat het een 'prutswatertje' is. Maar ja, dat kun je niet maken als je te gast bent in de stad die met Breda strijdt om de titel Beste Binnenstad.