Vrouw smeerde sambal op andermans vagina: 'Het waren de zwangerschapshormonen'

BREDA - Hoogzwanger zat een 38-jarige vrouw uit Zundert dinsdag in de rechtbank in Breda. Ze moet mogelijk 10 maanden de cel in omdat ze vorig jaar december een vrouw martelde door diens haren af te knippen en sambal in de vagina te smeren. ,,Dat waren de hormonen, ik was mezelf niet."