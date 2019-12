Vrouw rijdt met auto tegen boom in Zundert

kerstspecial Burgemees­ter Verdaas­donk uit Prinsen­beek hoopt in Duitsland nieuwe sterren te laten branden

21 december In het Pfälzer Wald in Zuidwest Duitsland is René Verdaasdonk (57) sinds kort burgemeester van de gemeente Elmstein. Reportage uit het bosrijke gebied waar een succesvolle Prinsenbeekse ondernemer klaar is met de achterkamertjes en vooral dingen voor elkaar wil krijgen.