Vrouw raakt van de snelweg en belandt in sloot op A16 bij Breda

Henk gaat al vijftig jaar vrolijk naar de Hero: ‘Nog nooit met tegenzin aan werkdag begonnen’

10:45 BREDA - Hij begon aan de lopende band bij de snert in blik. Een halve eeuw en vele functies verder is Bredanaar Henk van Rijsbergen nog altijd trouw aan dezelfde baas: Hero. ,,Ik zie me nog als klein menneke voor het eerst de poort binnenlopen.”