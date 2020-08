Vrouw op scooter aangereden door auto bij Rat Verlegh Stadion

Zakken vol drugs en doorgela­den vuurwapen in Bredase babykamer: ‘Ik was dom en onverant­woord’

9:21 BREDA - De politie die zakken vol drugs vond in de babykamer van zijn nog ongeboren kind. Voor de 27-jarige Tonie S. was dat de druppel. ,,Dit zetje had ik nodig om te zien dat het echt anders moet'', zei hij donderdag bij de rechtbank in Breda.