Vrouw op klaarlichte dag doodgestoken in Breda: man hoort 16 jaar cel eisen

Man (19) uit Made verdacht van internetop­lich­ting; 17 mensen doen aangifte

13:05 MADE – Agenten hebben donderdag op het politiebureau in Breda een 19-jarige man uit Made aangehouden op verdenking van internetoplichting. De man had zichzelf daar gemeld nadat duidelijk was geworden dat hij werd gezocht door de politie.