Vrouw ontvluchtte huis Steenbergen; eis 6 jaar tegen Pool voor verkrachting en bruut geweld

College Drimmelen kritisch op proces dijkverzwa­ring Waterschap Brabantse Delta

21:25 TERHEIJDEN - De gemeente Drimmelen is teleurgesteld over de uitkomst van het proces rondom de dijkverzwaring in Terheijden en heeft hierover een kritische brief naar Waterschap Brabantse Delta gestuurd. Niet alleen zijn inwoners onvoldoende gehoord; ook alternatieve oplossingen voor de dijkverhoging zijn van tafel.