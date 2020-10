Vrouw naar ziekenhuis na aanrijding op oversteekplaats in Breda

Schokkende cijfers horeca Breda: weinig vertrouwen in toekomst

23 oktober BREDA - Bijna 70 procent van de horeca ondernemers in Breda geeft aan ‘in meer of mindere mate geen vertrouwen te hebben in de toekomst’. Dat blijkt uit een enquete van de Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).