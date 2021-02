Vrouw mishandelt en bespuugt NS-wedewerker op station Breda

Vertrekken­de baas recherche: ‘Drugs veruit onze grootste werkver­schaf­fer’

20 februari BREDA - In zijn politieloopbaan maakte Rienk de Groot (59) veel geweld mee. Hij stuurde in 2004 de Bijzondere Bijstandseenheid aan die in het Laakkwartier in Den Haag leden van de terroristische Hofstadgroep moest oppakken. Bij die actie gooide een terrorist een handgranaat naar het arrestatieteam. Meerdere politiemensen raakten zwaargewond.