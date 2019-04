Vrouw met rollator raakt gewond bij aanrijding in Breda, bestuurder gaat ervandoor

Het korte dramati­sche leven van de Brabantse student Theo Vogels (25)

28 april BREDA - Theo Vogels, heette hij. Een Brabantse student. Op 24 april 1945 stierf hij in een gevangenis in het Duitse Siegburg,. Hij was 25 jaar oud. Over zijn dramatische leven maakte René Oomen uit Breda de radiodocumentaire ‘De jongen van Zuchthaus Siegburg’