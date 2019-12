Vrouw in rolstoel aangereden in Breda, slachtoffer lichtgewond

Wereldwijd gekend, regionaal talent: Bloemdesig­ner Conny van der Westerla­ken uit Ulvenhout

24 december Conny van der Westerlaken (41) staat in Ulvenhout vooral bekend als ‘de vrouw van de molenaar’. Maar wat velen niet weten is dat de molenaarsvrouw vooral een internationaal gelauwerde bloemvormgever is. Ze gaf recent een masterclass in Frankrijk, ontwerpt bloemendecors voor beurzen in Duitsland en wordt gevraagd op bloemenfestivals in Engeland en Zuid-Korea.